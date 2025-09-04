Un punto para cada uno tras el empate a cero, fue lo que obtuvieron Surinam y Panamá en el inicio de la cuadrangular final de la eliminatoria, esto en el grupo A, donde también están Guatemala y El Salvador.

El duelo tuvo sus buenos lances, con opciones para ambos equipos, pero la mala puntería, la fortuna con los postes y las salvadas de los porteros, Orlando Mosquera de Panamá y Etienne Vaessen de Surinam, impidieron que el marcador se abriera en el Dr. Franklin Essed Stadion de Paramaribo, capital de surinamés.

Para la próxima jornada, Surinam irá a El Salvador y Panamá recibirá a Guatemala.