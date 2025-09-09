El duelo entre El Salvador y Suriname, con victoria para la escuadra caribeña por 1 a 2, terminó con más polémica de la cuenta, tras la denuncia de racismo por parte de los visitantes en el estadio Cuscatlán.

La denuncia se presentó durante la conferencia de prensa post juego, donde el entrenador, Stanley Menzo y el defensor, Shaquille Pinas, hicieron el reclamo respectivo.

“¿Por qué tus fans le gritan a mis jugadores negro? ¿Por qué hacen eso?”, comentó Menzo, mientras que Pinas fue directo: “Si dices negro y mono, no me parece divertido”.

Esta denuncia, en caso de llegar a ser investigada por FIFA y comprobada por la misma, puede llevar desde una multa económica hasta el jugar a puerta cerrada ante Panamá en la próxima fecha.

En videos difundidos por redes, se observa como al finalizar el partido, los jugadores de Surinam se enfrascaron en una discusión con los aficionados cuscatlecos tras el final del partido.