Surfistas ticos inician la segunda fecha de Challenger Series

California recibe a partir de hoy a tres ticos deseosos de trascender. Para empezar Leilani McGonagle está en el heat 2 de la primera ronda. Le acompaña la australiana Sierra Kerr, la estadounidense Ella McCaffray y la británica Alys Barton.

En el caso de Brisa Hennessy ella espera en ronda 2, mientras se define quiénes serán sus contendientes. Las dos ticas comparten el noveno lugar del ranquin, por haber llegado hasta los octavos de final días atrás en Sudáfrica.

En el caso de los varones, seremos representados por Carlos Muñoz, que comenzará en el heat 5 de primera ronda, contra el brasileño Ryan Kainalo, el español Conor Dos Santos y el holandés Beyrick De Vries.

Recordemos que, en la edición de 2025, Hennessy llegó a las semifinales, mientras que McGonagle y Muñoz avanzaron hasta los octavos de final. El US Open se compite en Huntington Beach, que se ubica en el condado de Orange, en el estado de California, Estados Unidos.