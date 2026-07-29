Surfista tica de 20 años gana oro en Juegos Centroamericanos

La surfista costarricense Rachel Agüero Cabezas ganó su prueba en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 y se dejó la medalla de oro en la modalidad de Shortboard femenino.

Foto: Comité Olímpico

Agüero impuso a la barbadense Chelsea Tuach al registrar 10.50 puntos, producto de olas calificadas con 5.83 y 4.67, mientras que su rival sumó 7.33 (5.00 y 2.33).

La tica dominó la serie de principio a fin y dejó sin opciones a Tuach, quien necesitaba una ola de 5.51 para arrebatarle el liderato, puntaje que nunca llegó. El resultado le da a Costa Rica una nueva medalla de oro en la disciplina.

Foto: Comité Olímpico

Rachel llegó a Santo Domingo como bicampeona nacional Open de Costa Rica, título que revalidó semanas antes tras una sólida temporada en el Circuito Nacional.

Ha representado al país en competencias internacionales de la World Surf League y desde categorías juveniles ha sido considerada una de las grandes promesas.