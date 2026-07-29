Surfean sobre el bronce y van por el oro

Santo Domingo, República Dominicana. – La delegación costarricense continúa ampliando su cosecha de medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Este martes, el surfista Samuel Reidy se quedó con la medalla de bronce en la prueba de shortboard, luego de superar al representante local, Gian Marco Oliva, con una puntuación de 14.50 sobre 11.60 en el enfrentamiento por el tercer lugar.

El nacional tuvo una destacada participación a lo largo de la competencia. Aunque su camino hacia la final se detuvo en la cuarta ronda tras caer frente al venezolano Rafael Pereira, quien posteriormente avanzó a disputar el oro, Reidy logró recuperarse y firmó una sólida actuación en el duelo por el podio. Con un buen aprovechamiento de las condiciones del mar y una serie de maniobras bien ejecutadas, el costarricense consiguió la calificación necesaria para asegurar el tercer puesto y sumar una nueva medalla para el país. “Me acabo de llevar la medalla de bronce. Me fue mal en las semifinales, pero pudimos asegurar la medalla. Ahora la que sigue es Rach (Rachel Agüero), que va por el oro”, dijo emocionado.

La actividad para el surf nacional continúa con Rachel Agüero, quien disputará la final de shortboard femenino tras vencer en la cuarta ronda a la nicaragüense Candelaria Resano con una puntuación de 12.57 frente a 11.33. En la pelea por la medalla de oro se medirá ante la barbadense Chelsea Tuach.