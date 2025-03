Tres surfistas costarricenses destacaron con fuerza en sus competencias en Barbados, al consolidarse como protagonistas en los distintos torneos celebrados en la isla caribeña.

Carlos “Cali” Muñoz, Leilani McGonagle y Rachel Agüero firmaron brillantes actuaciones durante la jornada que concluyó este domingo, al avanzar hasta las etapas finales.

Para “Cali” todo fue celebración: se proclamó campeón del Barbados Surf Pro, tras vencer en la final al mexicano Sebastián Williams con una combinación total de 16.77 puntos (8.67 y 8.10).

“No puedo creerlo. Toda mi vida he soñado con ganar un torneo de este calibre y todo salió perfecto. Me he sentido muy bien aquí, la gente me ha tratado increíble; sentía que estaba compitiendo por Barbados también”, expresó emocionado al salir del agua.

Por su parte, Leilani McGonagle tuvo una sólida participación al ganar tres series durante la semana y llegar hasta las semifinales, lo que le valió un tercer lugar general en la competencia femenina. En tanto, Rachel Agüero avanzó hasta las semifinales del Junior Tour, destacando como la única representante latina entre las ocho mejores de su categoría.

El evento sirvió también como escenario para definir los últimos cupos de la región de Norteamérica rumbo a la temporada 2025 del Challenger Series, la segunda división del surf mundial. Tanto McGonagle como Muñoz lograron asegurar su retorno a ese circuito gracias a los puntos obtenidos en Barbados.