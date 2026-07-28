Surf suma su primera medalla en Santo Domingo

Costa Rica continúa destacando en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

El surfista Samuel Reidy conquistó la medalla de bronce en la modalidad de shortboard masculino al imponerse al dominicano Gian Marco Oliva con una puntuación de 14.50 frente a 11.60 en la disputa por el tercer lugar.

El tico dejó atrás su derrota en la cuarta ronda ante el venezolano Rafael Pereira y respondió con una sólida actuación para asegurar un lugar en el podio.

El surf costarricense mantiene así su protagonismo en el certamen y aún tiene la posibilidad de ampliar el medallero.

Este miércoles será el turno de Rachel Agüero, quien disputará la final del shortboard femenino tras superar a la nicaragüense Candelaria Resano. La costarricense buscará la medalla de oro cuando enfrente a la representante de Barbados, Chelsea Tuach