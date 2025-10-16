Sureños no encuentran su norte

El juego entre Sporting F.C. y Municipal Pérez Zeledón, con sede en el estadio Ernesto Rohrmoser de Pavas, se presentaba en el papel como una gran opción para el equipo sureño de sumar de a tres. Con esto seguiría con su buen ritmo y se codearía con los lugares de privilegio.

Pero ya en el verde las cosas fueron diferentes, pues se vio un completo dominio de juego del conjunto blanquiazul. Los fríos números son claros y en posesión del balón los locales tuvieron una gran ventaja de 64% contra 36%.

Mucho dinamismo

El juego fue dinámico y tanto llegó el cuadro de Minor Díaz al frente que tuvo 7 tiros de esquina. Solamente 1 cobró el cuadro rival.

Vale destacar lo bien plantada que estuvo la línea de zagueros de los Guerreros del Sur, que una y otra y otra vez evitaron que les rompieran el celofán a su casa. Una de las mejores acciones la tuvo de cabeza el mexicano Erick “El Cubo” Torres.

Las veces que el cuadro visitante lo intentó tuvo una muralla sobre la línea de cal llamada Leonel Moreira.

En el área enemiga también se lució Bryan Segura.

Las formaciones

En el cuadro de Pavas aparecieron en la formación estelar Leonel Moreira, Giancarlo González, Keylor Soto, Fabio Coronado, Ryan Bolaños, Armando Ruiz Cole, Alejandro Reyes, Pablo Agüero, Luis Díaz, Josimar Méndez y Erick Torres. Estuvieron el mando de Minor Díaz. Por su parte el técnico Luis Alberto Orozco Peñuelas le dio la confianza a Bryan Segura, Jefferson Rivera, Rawy Rodríguez, William Fernández, Eduardo Pastrana, Joaquín Aguirre, José Guillermo Mora, Fabián Cháves, Rodrigo Garita, Silvio Rodríguez y Manuel Morán.