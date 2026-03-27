William Venegas, exdirector de la Policía Penitenciaria, advirtió que dentro de las cárceles se podría estar dando un “mercado negro” tras el cierre de las pulperías.

Así lo indicó en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, donde fue llamado a comparecer por los legisladores sobre el estado del sistema penitenciario.

El cierre de los comisariatos fue una de las medidas implementadas por el Ministerio de Justicia y Paz para mejorar la seguridad a lo interno de los centros penitenciarios.

Las autoridades carcelarias habían reportado que líderes criminales se habían apropiado de estas pulperías, generando ganancias millonarias para las organizaciones criminales.

Tras el cierre de esos establecimientos, reportaron sumas millonarias encontradas por las ventas de estos comisariatos.

Sin embargo, Venegas afirmó que “matones” estarían tomando el control para vender ciertos productos a precios elevados.

“Los matones que hay adentro hicieron su propia pulpería. Un cigarro que comprabas en ¢200, ahora vale hasta ¢2.000”, afirmó.

Además, explicó que esto es muy difícil de corroborar en las cárceles debido a la falta de oficiales penitenciarios, que deben de atender gran cantidad de privados de libertad al mismo tiempo.

“¿Y cómo se ve si están dentro de los dormitorios? Y apenas hay un policía para vigilar a tantos”, aseguró.

El jerarca fue enfático en asegurar que todo lo que ingresa a la cárcel de La Reforma es por la puerta principal.

“A mi nadie me puede sacar de la cabeza que todo lo que llega a la cárcel es por el portón principal. Por eso ahí hay que establecer los controles necesarios, las 24 horas del día, para que se establezcan vigilancias más fuertes”, aseguró.

Diario Extra consultó a las autoridades penitenciarias a través del Ministerio de Justicia y Paz, sobre lo indicado por Venegas.

Sin embargo, al cierre de edición, no se había recibido respuesta o reacción por parte de las autoridades carcelarias.