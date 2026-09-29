Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

Información de inteligencia sobre posibles amenazas contra la integridad de la presidenta Laura Fernández y los miembros del Consejo de Gobierno estuvo entre las razones que llevaron a las autoridades a establecer filtros de ingreso, anillos de seguridad y cierres viales durante los actos del 14 de setiembre en Cartago.

Documentos oficiales del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), de los cuales Grupo Extra tiene copia, detallan que el 4 de setiembre, a las 9 a.m., se realizó una reunión de análisis de riesgo con representantes del Ministerio de la Presidencia, el MSP, la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), el Ministerio de Educación Pública (MEP) y la Policía Municipal de Cartago.

Durante ese encuentro se analizó información referente a posibles amenazas contra la mandataria y los integrantes del gabinete, lo que llevó a las autoridades a realizar, apenas dos horas después, una inspección técnica en la Plaza Mayor de Cartago para definir las medidas de seguridad que se aplicarían, según el departamento de Planes y Operaciones.

En ese recorrido se determinó la ubicación de las vallas, el primer y segundo anillo de seguridad, así como la instalación de filtros para controlar el ingreso de personas e impedir el acceso de armas de fuego, armas blancas u otros objetos considerados peligrosos.

También se planificaron ocho cierres viales temporales en las inmediaciones de la Plaza Mayor y las Ruinas de Cartago.

Una segunda reunión, efectuada el 10 de setiembre, permitió actualizar la información de seguridad ante las convocatorias a manifestaciones en diferentes parques del país.

Manifestación en Cartago. Foto: Isaac Villalta

Filtros y cédulas

La aplicación de los controles generó polémica el propio 14 de setiembre, cuando ciudadanos denunciaron que debían presentar su cédula para ingresar al perímetro cercano a la actividad oficial.

Según el MSP, los filtros pretendían regular el flujo peatonal, prevenir aglomeraciones, detectar objetos peligrosos y mantener separadas las áreas destinadas a autoridades, estudiantes, invitados, protocolo y prensa.

Regidor pide explicaciones

El regidor liberacionista de Cartago Caleb Pichardo solicitó al ministro Campos aclarar lo que considera contradicciones entre las respuestas brindadas por Seguridad Pública y los documentos operativos utilizados para organizar el despliegue.