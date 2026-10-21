Suplantan medios y figuras públicas para estafar con IA

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

Una reciente investigación de la compañía de seguridad informática ESET Latinoamérica sacó a la luz los detalles de una sofisticada campaña de ciberdelincuencia que combina publicidad digital, inteligencia artificial, ingeniería social telefónica y la suplantación de identidad de medios de comunicación, figuras públicas y empresas legítimas para perpetrar estafas de inversión.

El fraude, detectado en circulación en la región y sobre todo en países como Argentina, comienza de manera aparentemente inofensiva con anuncios en la bandeja de entrada de Gmail que prometen altas rentabilidades a cambio de un depósito inicial relativamente bajo.

El señuelo: Medios falsos y rostros conocidos manipulados con IA

Al hacer clic en el anuncio publicitario, la víctima es redirigida hacia un sitio web que imita con precisión la estética de portales de noticias reconocidos (como Clarín, Infobae, La Nación de Argentina o CNN Argentina).

Para dotar de una falsa credibilidad al engaño, los estafadores recurren a la manipulación de imágenes y videos mediante inteligencia artificial (deepfakes). En los casos analizados se detectó el uso no autorizado de la imagen de figuras públicas y políticos, como supuestas declaraciones de periodistas o videos y fotografías fabricados del presidente argentino Javier Milei vinculados a un falso proyecto energético denominado “Argentina LNG”.

La trampa telefónica y la plataforma fachada

Una vez que el usuario lee el artículo falso, se encuentra con un formulario que le solicita datos básicos de contacto: nombre, apellido y número de teléfono. Es en ese preciso instante donde el fraude escala a un nivel más persuasivo.

De acuerdo con el informe de ESET, a los pocos minutos de completar el formulario, las víctimas comienzan a recibir llamadas de falsos asesores financieros. Los delincuentes operan en tiempo real, utilizando técnicas de manipulación psicológica para construir confianza de manera paulatina.

Los operadores se identifican falsamente como representantes de VT Markets, una empresa financiera legítima que también figura como víctima de esta campaña al ser usurpada su identidad. Durante la conversación, el supuesto asesor envía un correo electrónico con enlaces y credenciales de acceso a una plataforma fraudulenta denominada “VTMarketLTD”, la cual imita de forma visual al bróker real, pero opera en dominios ajenos.

Dentro de esta plataforma simulada, las víctimas pueden observar tableros “en vivo” donde su dinero supuestamente crece de manera exponencial, un ardid psicológico diseñado para convencerlas de realizar depósitos cada vez mayores.

El problema real emerge cuando el usuario intenta retirar sus fondos, momento en el cual los estafadores exigen pagos adicionales bajo el pretexto de comisiones o destrabes.

Recomendaciones de seguridad

Ante este tipo de amenazas sofisticadas, los especialistas en ciberseguridad recomiendan extremar las precauciones y seguir una serie de pautas si se ha caído en la trampa: