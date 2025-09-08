La Presidencia de la República informó este lunes sobre una suplantación de identidad que sufre la primera dama, Signe Zeikate.

Según destacan, el hecho se ha presentado en los días recientes en las redes sociales, con una cuenta falta.

“Aclaramos categóricamente que se trata de un perfil falso y que ningún mensaje allí difundido proviene de ella”, destacó presidencia.

Además, mencionan que rechazan firmemente los comentarios ofensivos y publicados contra la presidenta de México.

“Reiteramos nuestro profundo respeto hacia su persona y hacia el pueblo mexicano”, afirman.

Recuerdan que los canales oficiales de la primera dama son: