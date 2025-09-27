Super La Botica Randall Antonio Pérez Arguedas es propietario de Super La Botica, un negocio con 10 años de trayectoria en la comunidad. Desde su apertura, el supermercado se ha caracterizado por ofrecer abarrotes, licores y productos de uso cotidiano, convirtiéndose en un espacio práctico para las compras rápidas de los vecinos. Entre los artículos más buscados destaca el periódico, especialmente solicitado por adultos mayores que lo adquieren a diario como una forma de mantenerse informados. Este producto, junto con la variedad de insumos de primera necesidad, ha permitido que Super La Botica se consolide como un punto de cercanía y servicio dentro del barrio. Con una década de trabajo constante, Randall ha mantenido el compromiso de ofrecer confianza y productos accesibles.

Abastecedor Lourdes Hace más de 40 años se fundó el Abastecedor Lourdes, negocio familiar ubicado 300 metros al norte de la iglesia de San Josecito. Hoy lo administra Manuel Enrique Robles Abarca, quien lleva 26 años ofreciendo el periódico a los vecinos. La clientela es diversa: algunos compran ejemplares todos los días, otros solo los sábados, y en promedio las ventas rondan los ¢20.000 semanales en periódicos como La Extra. El abastecedor comenzó como una pulpería tradicional, donde se empacaban kilos y medios kilos de arroz o azúcar, y con el tiempo amplió su oferta. Los clientes encuentran carnes frescas, pescado, chuletas, chorizo y abarrotes de uso diario. Su permanencia en el barrio refleja el valor de la constancia y el servicio cercano. Por esto, los vecinos tienen preferencia por el abastecedor.

Panadería Vanessa La Panadería Vanessa, administrada por Jennifer Sánchez, tiene alrededor de 16 años de servicio. Desde su apertura ofrece repostería variada, como trenzas dulces y saladas, además de una amplia gama de panes frescos que mantienen la tradición de la panificación artesanal. Al mismo tiempo, el negocio distribuye periódicos, producto que ha estado presente desde los primeros años y que en tiempos recientes ha visto un incremento en la demanda. Según Sánchez, aunque los adultos mayores han sido siempre los principales compradores, ahora también sus hijos continúan con la costumbre de adquirir ejemplares. Entre los más solicitados figuran La Extra, lo que consolida a la panadería no solo como un punto de abastecimiento de alimentos, sino también de información.