Mini Súper Los Ángeles

El Mini Súper Los Ángeles, administrado por Marta Lorena Trujillo Torres, se ha convertido en un punto de referencia en la comunidad de Los Ángeles de Santo Domingo de Heredia.

Con ocho años de trayectoria, este negocio se ha caracterizado por su cercanía con los vecinos y por mantener el lema de ser “barato”, una promesa que buscan cumplir día a día ofreciendo precios accesibles y productos de primera necesidad.

Desde su apertura, además de abarrotes, se distribuye el Diario Extra, que ha tenido buena aceptación entre los clientes, especialmente adultos mayores que mantienen la tradición de adquirirlo de forma impresa.

No obstante, en los últimos años también son las nuevas generaciones quienes se acercan al local, dando continuidad a ese hábito familiar.

El Mini Súper Las Gemelas

Este local es administrado por Carolina Barquero Castillo y forma parte de la vida cotidiana de la comunidad desde hace 11 años.

Su nombre surgió cuando el negocio se fundó, su hermana estaba embarazada de gemelas, motivo que inspiró la identidad del local.

Con más de una década de servicio, el establecimiento se ha consolidado como un espacio cercano para los vecinos, donde se encuentran productos de uso diario y un trato amable.

Carolina reconoce que, como en todo negocio, han existido momentos buenos y difíciles, incluso algunos sustos, pero destaca que con esfuerzo y dedicación siempre han salido adelante.

En este tiempo, el apoyo de la clientela ha sido fundamental para sostener la operación y mantener vivo el compromiso de servir a la comunidad de Heredia.

Súper La Nueva Santa Martha

José Mauricio Zuñiga Álvarez es quien administra el Súper La Nueva Santa Martha.

Este es un negocio con una historia que se remonta a más de cuatro décadas. Originalmente funcionaba como el abastecedor Santa Martha, y cuando pasó a manos de una nueva administración se decidió mantener el nombre, agregando “la nueva” para conservar la tradición y el reconocimiento del local entre los vecinos. Desde su niñez, José Mauricio recuerda visitar el sitio, sentarse en las bancas que aún se mantienen afuera y compartir con la comunidad.

Con el paso del tiempo, cumplió su sueño de convertirse en propietario y continuar la esencia del lugar, ofreciendo productos variados y un espacio cercano para los clientes.

Asimismo, según comentó, venden Diario Extra desde que comenzaron a operar.

Mini Súper La Terraza

El Mini Súper La Terraza, administrado por Byron, cumple 14 años de servicio en la comunidad de San Rafael de Heredia.

El nombre del negocio se inspira en el barrio donde se ubica, manteniendo así una conexión directa con los vecinos.

A lo largo de más de una década, el supermercado se ha consolidado como un punto de referencia para la comunidad, ofreciendo productos de primera necesidad y abarrotes variados. Asimismo, como la venta del periódico Diario Extra.

Entre sus especialidades destaca el pan lagarto, que se ha hecho famoso en todo el sector y atrae clientes que buscan este producto tradicional.

Byron resalta que, más allá de los retos del día a día, lo más valioso ha sido mantener un vínculo cercano con los clientes, quienes han acompañado el crecimiento del negocio.