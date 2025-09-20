Supermercado Más y Más Supermercado Más y Más, es un negocio ubicado en San Diego que tiene más de 20 años de trayectoria sirviendo a la comunidad. El nombre surge de la idea de ofrecer siempre “más productos, más ofertas y más variedad”. Desde sus inicios, el supermercado ha mantenido la venta del Diario Extra, consolidándose como un punto de referencia local. En sus pasillos se pueden encontrar carnes, verduras, artículos de bazar, librería, ferretería y una amplia gama de productos para el hogar. Gracias a esta diversidad, Supermercado Más y Más se ha ganado la confianza de los vecinos, posicionándose como un espacio donde los clientes encuentran prácticamente todo lo que necesitan en un solo lugar y con un personal lleno de calidad y humildad.

Super Getsemani Mauricio Arias Quesada, oriundo de Dulce Nombre de Cartago es propietario de Super Getsemani, un negocio que abrió sus puertas el 4 de abril de 2008 y que desde entonces se ha mantenido en servicio constante para la comunidad. El nombre, escogido junto a su esposa, tiene un origen bíblico y significa “tierra y abundancia”, reflejando la visión de ofrecer variedad y prosperidad a los clientes, según explicó Quesada. Super Getsemani cuenta con un amplio surtido de productos, desde canasta

básica, panes y repostería, hasta bebidas, cerveza y artículos para el hogar, convirtiéndose en un espacio integral de compras. Desde su apertura, el supermercado también ha ofrecido el periódico, lo que lo ha posicionado como un lugar de referencia y confianza.

Super Adrián Super Adrián, un negocio familiar con cerca de 30 años de trayectoria en la comunidad de Paraíso. Su propietario es Adrián Solano Chávez. El nombre se debe a su propio nombre, como una forma de identidad. Desde sus inicios, el supermercado ha ofrecido una amplia variedad de productos: frutas, verduras frescas y abarrotes de todo tipo, convirtiéndose en un punto de confianza para las compras diarias. Además, siempre ha mantenido la venta de La Extra, ya que consideran que es el diario de mayor preferencia de los costarricenses. Adrián destaca el apoyo recibido de sus vecinos, a quienes agradece profundamente por acompañar el crecimiento de su familia y del negocio. Con constancia, servicio cercano y tradición, Super Adrián se ha consolidado como un espacio esencial para la comunidad durante tres décadas.