El pasado viernes, el Benemérito Cuerpo de Bomberos atendió un incendio de gran magnitud en el supermercado Natty, ubicado en el sector de Llanos de Santa Lucía, en Paraíso de Cartago.

De acuerdo con el reporte oficial, el fuego afectó una estructura de más de 1.250 metros cuadrados, lo que generó un importante riesgo para la zona y demandó una amplia labor de los equipos de emergencia.

Este sábado, la administración del supermercado se pronunció públicamente para agradecer a la comunidad por el apoyo recibido durante la emergencia.

Además, compartió una serie de recomendaciones y consejos de seguridad para sus clientes y vecinos:

Aún no es posible ingresar al inmueble ni remover escombros.

Evitar caminar por la zona, ya que persiste la caída de fragmentos.

Los vidrios del segundo piso continúan estallando y desprendiéndose.

Respetar las labores de investigación y seguridad de las autoridades.

La escena permanece bajo investigación, por lo que se reiteró el llamado a la población a mantener la distancia y acatar las medidas de prevención.