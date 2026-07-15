“Súper Chance” trae más de ¢1.300 millones en premios

La Junta de Protección Social (JPS) anunció que tendrán un sorteo extraordinario este viernes y con el cual esperan repartir más de ¢1.300 millones en dos emisiones.

Se trata del “Súper Chance”, que se llevará a cabo este viernes 17 de julio. Está conformado por 10 fracciones. El valor del entero es de ₡10.000, mientras que cada fracción tiene un costo de ₡1.000.

“Con este Sorteo Extraordinario, la Junta de Protección Social continúa fortaleciendo su misión institucional de transformar la ilusión de ganar en oportunidades para miles de personas y organizaciones que reciben el apoyo de los recursos generados por los juegos sociales y legales”, mencionó Paola Nájera, presidenta de la Junta de Protección Social.

El plan de premios contempla un premio mayor de ₡440 millones en dos emisiones, además de un segundo premio de ₡100 millones de colones en 2 emisiones y un tercer premio de ₡36 millones de colones en dos emisiones.

La institución proyecta utilidades superiores a los ¢195 millones para así financiar programas de bien social.