Supen valora reforma al reglamento que dicta límites de inversión

Una actualización al Reglamento de Gestión de Activos, que define los límites bajo los cuales las operadoras de pensiones pueden invertir los recursos de los afiliados, forma parte de los cambios que impulsa la Superintendencia de Pensiones (Supen) como complemento de otras reformas, como la aplicación de la renta estable y la separación de los recursos del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) en dos fondos.

La revisión busca otorgar mayor flexibilidad a las inversiones de los fondos, manteniendo la supervisión regulatoria para que las operadoras puedan administrar de manera diferenciada los recursos de quienes aún se encuentran en etapa de acumulación y de quienes ya reciben una pensión.

“En paralelo, para que todo eso funcione adecuadamente, se requieren ajustes al reglamento de gestión de activos, que le otorguen mayor flexibilidad de inversión y de límites a los gestores para que puedan administrar el fondo de acumulación y el fondo de desacumulación. Es una suma de cambios normativos”, indicó Hermes Alvarado, superintendente de Pensiones.

Alvarado comentó que la reforma aún se encuentra en elaboración y que, paralelamente, el Banco Central desarrolla el estudio técnico solicitado por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) para la implementación de los fondos generacionales.

“Tenemos mesas de trabajo con las mismas operadoras de pensiones con el fin de que el producto sea adecuado para la gestión de los activos”, agregó el superintendente.

El Reglamento de Gestión de Activos establece el marco normativo para la administración de los recursos de los fondos de pensiones y de capitalización en Costa Rica.

Desde la perspectiva de las operadoras, uno de los principales cambios esperados es la flexibilización de los límites de inversión establecidos en 2018. Actualmente existen topes para invertir por emisor, administrador externo, tipo de instrumento y participación en mercados internacionales, entre otros, con el objetivo de reducir la concentración del riesgo.

“El reglamento actual data del año 2018, por lo tanto, requiere una serie de revisiones en las definiciones de algunos de los instrumentos que se pueden utilizar para invertir. Mientras existan límites de inversión no es posible optimizar los portafolios y, sobre todo, eso afecta mucho cuando se piensa en fondos generacionales”, subrayó Héctor Maggi, gerente de la Operadora de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (OPC-CCSS). El experto agregó que la intención es que las juntas directivas de las operadoras definan el apetito de riesgo dentro de un marco regulatorio, en lugar de mantener restricciones uniformes para todos los portafolios. También indicó que una mayor flexibilidad permitiría evaluar con mayor amplitud inversiones en mercados privados o infraestructura, actualmente sujetas a límites específicos.

Renta estable

Es una nueva modalidad de retiro del ROP que busca evitar reducciones en el monto de la pensión complementaria ante volatilidades en el mercado. Al activarse, el monto se mantendría estable y estaría indexado a la inflación, con ajustes para reconocer el aumento de costo de vida.

“Capitaliza la lección aprendida de la crisis del 2022, donde los grandes damnificados o afectados fueron los ya jubilados y los próximos a jubilarse. Entonces, estamos incorporando una nueva forma de renta periódica que busca que el monto nunca disminuya y sea un flujo sostenido”, explicó Alvarado.

Fondos separados

La propuesta divide los recursos en el ROP en dos fondos: afiliados activos y pensionados. Actualmente ambos grupos comparten un mismo fondo y estrategia de inversión. La Supen plantea un fondo de acumulación y otro de desacumulación, donde cada uno tendría una estrategia de inversión diferenciada según los objetivos de cada grupo.

“Lo que estamos haciendo es simplemente lo que se estimaba hacer desde hace unos 10 o 12 años, que era la separación de la etapa acumulativa respecto de los que ya están gozando de una pensión”, señaló el superintendente.



Reglamento Actual

Gobernanza de gestión

• Planificación estratégica: Asignación de activos basada en el perfil demográfico de los afiliados, objetivos de rendimiento y apetito de riesgo.

• Política de inversiones: Objetivos de rentabilidad, límites internos, metodologías de riesgo y criterios para el uso de instrumentos.

• Comité de inversiones: Asesora al Órgano de Dirección y vigila el cumplimiento de las políticas de inversión.

Límites de Inversión

• Sector público local: Se reduce este límite gradualmente desde un 79% en 2024 hasta alcanzar el 60% en el año 2043.

• Mercado extranjero: Límite base del 25%, el cual puede ampliarse hasta el 50%.

• Mismo emisor: Máximo del 10% del activo total del fondo.

• Administradores externos: Máximo del 10% por cada administrador contratado.

Tipo de Instrumento

• Deuda individual: Hasta el 10%.

• Máximo del 5% en cada uno: reportos, préstamos de valores, notas estructuradas y deuda de Nivel III.

• Valores de deuda de alta calificación y acciones listadas en mercados autorizados, hasta un 25%.

• Instrumentos como notas estructuradas con capital protegido y fondos inmobiliarios con un tope del 10%.

• Valores de deuda que no requieren grado de inversión y fondos de capital de riesgo, máximo del 5%