Supen propone fondos separados para el ROP: Afiliados y pensionados

La Superintendencia de Pensiones (Supen) analiza una propuesta, la cual fue compartida con la Asociación Costarricense de Operadores de Pensiones (ACOP), para que el fondo del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP) se separe en dos grupos mientras continúa pendiente la decisión sobre la implementación de los fondos generacionales.

La iniciativa busca separar a los afiliados en etapa de acumulación de quienes ya comenzaron el proceso de retiro de sus recursos, permitiendo que cada grupo tenga una estrategia de inversión acorde con su perfil de riesgo y horizonte financiero.

“Lo que se nos ha planteado por parte de la Superintendencia de Pensiones es iniciar con una división de dos fondos, uno para afiliados activos y otro para pensionados. Entonces, aparentemente, por ahí es donde están trabajando en este momento la regulación, mientras terminan los estudios de fondos generacionales para poderlos implementar”, indicó Danilo Ugalde, director ejecutivo de ACOP.

Según Ugalde, las operadoras ya estaban preparadas para aplicar el modelo de fondos generacionales cuando este iba a entrar en vigencia, aunque la suspensión del proceso llevó a que ahora la prioridad regulatoria sea una separación inicial entre afiliados activos y pensionados.

Incluso estimó que esa división podría concretarse antes de finalizar el año mientras las autoridades concluyen los estudios técnicos sobre el modelo definitivo.

“Dividirlo en dos fondos, fundamentalmente, es un paso necesario, dado que en estos momentos hay más de 100 mil pensionados del ROP y ellos siguen estando en un único fondo con una misma estrategia. Para asegurar la estabilidad de las pensiones futuras hay que hacer dos cosas. Primero, crear un sistema de renta estable que ya está en consulta y, segundo, crearles un fondo con un perfil de riesgo diferenciado. Pero esto no son fondos generacionales, sino que es un paso previo”, agregó Ugalde.

La Supen confirmó que la diferenciación entre las etapas de acumulación y desacumulación del ROP no constituye una propuesta nueva. Recordó que desde 2009 la normativa “contempla la posibilidad de desarrollar esquemas diferenciados para atender las necesidades de quienes aún ahorran y de quienes ya reciben su pensión”.

Además, indicó que el análisis de alternativas forma parte del proceso normal de evolución regulatoria, aunque enfatizó que “no existe ninguna modificación aprobada respecto del esquema actualmente vigente, por lo que las reglas aplicables al ROP permanecen sin cambios”.

Fondos generacionales siguen en espera

La eventual división en dos fondos es independiente del proyecto de fondos generacionales, cuya aplicación permanece suspendida hasta 2029 mientras el Banco Central concluye los estudios técnicos solicitados por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif).

Ese modelo contempla distribuir en cuatro grupos a los afiliados según su edad, permitiendo que los trabajadores más jóvenes mantengan inversiones con mayor exposición al riesgo y mayor potencial de rentabilidad, mientras que quienes se acercan a la jubilación adopten estrategias más conservadoras para proteger el ahorro acumulado.

“Los fondos generacionales son un cambio mucho más profundo que dividir los fondos en dos, porque definen estrategias específicas para los más jóvenes, para una edad media y para los adultos mayores en la parte de inversiones”, señaló Ugalde.

La Supen informó que el Conassif mantiene vigente el proceso regulatorio y que será ese órgano el encargado de valorar los resultados de los estudios elaborados por el Banco Central antes de definir los siguientes pasos.

De acuerdo con Ugalde, el objetivo es que cualquier decisión se sustente en criterios técnicos y que los estudios sean públicos para garantizar transparencia.

Actualmente, el ROP mantiene cerca de 100 mil pensionados que continúan invirtiendo sus recursos en el mismo fondo que los afiliados activos.