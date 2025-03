Hablar del ahorro que cada costarricense ha construido durante décadas para su vejez no es una discusión técnica cualquiera.

Se trata de uno de los pilares más sensibles del Estado social de derecho: el derecho a una pensión justa, digna y segura. Por eso, preocupa sobremanera la advertencia que el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) dirigió a la Superintendencia de Pensiones (Supen) sobre los riesgos que conlleva la entrada en vigor del esquema de fondos generacionales.

Tal como lo reveló Diario Extra este lunes, en el oficio CNS-1924/05 del pasado 21 de marzo, el Conassif decidió postergar por un año la implementación de dicho modelo, sustentado en señalamientos técnicos de fondo. La gravedad de los hallazgos no resulta menor y debe atenderse con absoluta seriedad por parte de las autoridades.

Uno de los puntos más inquietantes figura en el considerando tercero del oficio, donde el Consejo expone que “análisis técnicos detallados sobre la propuesta y sobre modelos análogos, así como las discusiones que sobre este tema se han tenido en el Consejo, han indicado deficiencias sustantivas en la regulación aprobada que podrían comprometer los objetivos declarados de la reforma y generar efectos adversos no previstos”.

Si esas deficiencias no se corrigen, podrían materializarse consecuencias directas sobre el monto de las pensiones que las personas recibirán al final de su vida laboral.

Entre esos riesgos, se advierte que los cuatro bloques etarios propuestos son demasiado amplios, lo cual obliga a alejarse de la composición de activos más adecuada para cada perfil de afiliado. En otras palabras, los futuros pensionados no contarían con inversiones ajustadas a su edad y horizonte de jubilación, lo que podría impactar negativamente su rendimiento.

De hecho, en países como México y Chile, los sistemas de fondos generacionales están estructurados en aproximadamente 10 bloques etarios.​ Lo anterior, permite reducir el eventual riesgo. Además, en el caso de Chile, la estrategia de inversión de cada fondo se ajusta automáticamente a medida que los afiliados se acerquen a la edad de jubilación. Además, existen trabas para la libre transferencia entre fondos, lo que limitaría la operatividad de este nuevo régimen.

Pero, más allá de lo técnico, hay una consecuencia humana que no puede pasarse por alto: el riesgo de desigualdad entre generaciones.

Las personas jóvenes podrían, eventualmente, recibir mejores pensiones que quienes están a punto de retirarse, lo cual distorsionaría el objetivo fundamental del sistema: brindar una vejez segura y más equitativa para todos.

En el oficio, el Conassif es contundente al advertir: “Que la materialización de estos riesgos podría resultar en pensiones menores para amplios segmentos de la población y en una erosión de la confianza en el sistema previsional costarricense y en la reputación regulatoria”. No comprende esto, entonces, una diferencia de criterio, sino una alerta seria sobre el futuro de las pensiones en el país.

La Supen ha informado que realizará estudios adicionales sobre aspectos clave como las tasas de reemplazo, los límites de inversión y el impacto global de esta reforma.

Esa revisión es indispensable, pero llega después de que ya se había dado luz verde a un modelo que claramente no contaba con todos los insumos técnicos necesarios. Y eso, tratándose de fondos de pensión, se torna inaceptable.

Aquí no estamos hablando de un dinero cualquiera, sino del ahorro de toda una vida, del esfuerzo silencioso de miles de costarricenses que durante décadas han confiado en que el sistema previsional les devolverá, en el momento oportuno, una pensión justa. No se vale improvisar. No se vale que la Supen avance sin tener todas las certezas. La rigurosidad técnica, la transparencia y la prudencia deben ser la norma, no la excepción.

Un sistema de pensiones requiere confianza. Si los ciudadanos perciben que las reglas cambian sin justificación clara, o que podrían recibir menos de lo que esperaban, la confianza se quiebra.

Reconstruirla puede tardar generaciones. Justamente las mismas generaciones que ahora se pretende reorganizar, pero sin respuestas contundentes sobre los impactos reales que eso tendrá.