La Superintendencia de Pensiones (Supen), dirigida interinamente por Tomás Soley, aseguró a Diario Extra que respetará la prórroga de un año impuesta por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) para la entrada en vigor de los fondos generacionales.

El pasado 20 de marzo, el Conassif acordó por mayoría extender el plazo para implementar los cambios en el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP), con el objetivo de que la Supen realice estudios técnicos adicionales.

El Consejo consideró necesario profundizar en aspectos clave como tasas de reemplazo, límites de inversión y el impacto general de la reforma.

El proyecto pretende dividir los recursos del ROP en cuatro fondos distintos, según el año de nacimiento de los cotizantes. El fondo A agruparía a los nacidos en 1969 o antes; el B, a quienes nacieron entre 1970 y 1979; el C, de 1980 a 1989; y el D, de 1990 en adelante.

Las operadoras de pensiones administrarían los recursos de cada fondo con estrategias de inversión diferenciadas, según el horizonte de retiro de cada afiliado. A quienes están más cerca de la jubilación se les aplicarían esquemas conservadores, con predominio de instrumentos de renta fija, como bonos. En cambio, a los más jóvenes se les expondría a activos con mayor volatilidad, como acciones, bajo el supuesto de que disponen de más tiempo para enfrentar eventuales fluctuaciones en el rendimiento.

“La Supen no tiene urgencia con la reforma. El Conassif ya pospuso su entrada en vigor por un año, y en ese plazo la Supen ejecutará las actividades correspondientes”, afirmó Soley a este medio.

Consultado sobre la posición de varios diputados, en particular, la de Paulina Ramírez, presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios, quienes sostienen que dicha reforma requiere aprobación legislativa y no puede ejecutarse vía reglamento, Soley reiteró que no resulta necesario recurrir a Cuesta de Moras.

“El criterio legal de la Supen es que los fondos generacionales pueden crearse mediante un reglamento emitido por el Conassif”, declaró.

Esa posición contrasta con la postura de los diputados Manuel Morales, del oficialismo, y Olga Morera, de Nueva República.

Morales había advertido que la Supen pretendía imponer los cambios al ROP “a golpe de tambor”.

“Este tema requiere prudencia. Lo más importante es que toda decisión esté respaldada por criterios técnicos, actuariales y económicos. No se puede actuar a la ligera. Si se aprueba sin el debido análisis, podríamos estar sembrando una crisis económica a futuro”, señaló el legislador.

Costos al usuario

Consultado sobre si la reforma al ROP trasladaría costos operativos a los usuarios, Soley aseguró que el modelo es sostenible.

“La reforma es sostenible desde el punto de vista de costos. En ningún momento se contempló modificar las comisiones que se cobran a los afiliados y pensionados”, explicó.

Recordó que la administración de los fondos corresponde a las operadoras de pensiones, y que, como parte de ese proceso, deberán gestionar las inversiones.

Además, indicó que la implementación del modelo requerirá el desarrollo de estrategias específicas, lo que implicará contratar más personal, fortalecer sistemas de información y adquirir asesoría especializada.

¿Concentración de poder?

Soley también se refirió a las críticas sobre si una decisión de tal envergadura debería quedar en manos del próximo superintendente, ya que actualmente ocupa el cargo de forma interina y con recargo.

El sucesor de Rocío Aguilar dijo que su rol es dar seguimiento a lo resuelto por el Consejo.

“El tema de la entrada en vigor de los fondos generacionales ya fue definido por el Consejo. La Supen le dará seguimiento y ejecutará los procedimientos que correspondan”, sostuvo.

El Congreso también cuestionó que Soley, además de liderar la Supen, dirija simultáneamente la Superintendencia General de Seguros (Sugese) y la Superintendencia General de Valores (Sugeval).

Actualmente concentra el mando de tres superintendencias: seguros, valores y pensiones.

La Oficina de Prensa de Supen confirmó que, aunque Soley no recibe remuneración adicional por el recargo de pensiones, sí percibe un salario global de ¢5, 5 millones mensuales.