Sujetos se roban buseta a punta de empujones: Quedan grabados

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicitó la colaboración de la ciudadanía para identificar a 2 hombres que figuran como sospechosos del robo de una buseta ocurrido en Guápiles, Pococí.

Los hechos se registraron el 30 de enero de 2026, a las 4:10 a. m., cuando, en apariencia, los sujetos sustrajeron el vehículo que permanecía estacionado en la vía pública.

En un video divulgado por las autoridades se observa cómo uno de los sospechosos empuja la buseta mientras el otro permanece en la cabina, guiando la maniobra hasta lograr llevársela del sitio.

El OIJ indicó que uno de los hombres vestía jeans grises, abrigo azul, tenis negros con blanco y utilizaba cubrebocas, mientras que el segundo llevaba un abrigo negro, tenis negros con blanco y medias blancas.

Cualquier información que permita identificar a los sospechosos puede brindarse de forma confidencial al 800-8000-645 del Centro de Información Confidencial del OIJ.