Sujetos persiguen varios metros a hombre y lo matan a balazos

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

Un hombre falleció, luego de recibir múltiples impactos de bala, la noche del viernes en Guácimo.

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la víctima se encontraba afuera de su vivienda compartiendo con amigos, cuando unos sujetos abordo de una motocicleta dispararon contra el hombre, sin embargo, este sale corriendo por varios metros, siendo perseguido por los sospechosos, los cuales dispararon en múltiples ocasiones, causándole la muerte de inmediato.

La víctima fue identificada con el apellido Madrigal, de 39 años, el cual recibió 2 impactos de bala en la espalda y 4 en las piernas.

Según información preliminar, los sospechosos habían intentado asesinarlo desde el jueves, por lo que la víctima no había salido de su casa hasta el día de ayer en la noche.

Los sujetos lograron huir del lugar, por lo que las autoridades mantienen el caso bajo investigación.