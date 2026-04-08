Sujetos matan a hombre y escapan a pie en Limón

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

Dos sujetos a bordo de una bicimoto dispararon en múltiples ocasiones contra un hombre que se encontraba en su vivienda en Barrio El Bambú, en la provincia de Limón.

Según información preliminar, los sujetos llegaron a la casa de la víctima, le dispararon en varias ocasiones y huyeron en la bicimoto, sin embargo, esta tuvo una falla mecánica, por lo que la dejaron botada a 100 metros donde habría ocurrido el crimen.

Los sujetos salieron corriendo por una calle de piedras. De momento, las autoridades indican que no hay detenidos.

Con información del corresponsal Raúl Cascante.