Dos hombres, ambos de apellido Mora, enfrentarán juicio en el Tribunal Penal de Desamparados entre el 12 y el 19 de setiembre, acusados por los delitos de homicidio y tentativa de robo agravado.

De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, los hechos ocurrieron la noche del 30 de marzo de 2023 en San Rafael Abajo de Desamparados, cuando la víctima caminaba junto a su novia.

En ese momento, los imputados los abordaron con un arma de fuego con la intención de despojarlos de sus pertenencias.

De acuerdo con las autoridades judicial el ofendido se negó a entregar sus bienes, por lo que presuntamente los sospechosos le dispararon en el tórax, provocándole la muerte en el lugar.

Es importante señalar que los dos hombres fueron detenidos en marzo de 2024 durante allanamientos en los que se decomisaron dos armas de fuego, cuatro cargadores, 178 municiones, cuatro celulares y un vehículo que habría sido utilizado el día del crimen.

El caso será ventilado en los tribunales la próxima semana, donde la Fiscalía pedirá que se les imponga una condena ejemplar por los hechos comedios a la pareja imputada.