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Un joven de 20 años, de apellido Campos, resultó herido por arma de fuego la noche del sábado en Aguas Zarcas de San Carlos, Alajuela.
De acuerdo con información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el incidente fue reportado alrededor de las 8:00 p.m., cuando el joven se encontraba dentro de su vivienda.
En apariencia, dos hombres llegaron hasta la casa a bordo de una motocicleta y, al parecer, intentaron ingresar.
Campos se habría percatado de la presencia de los sujetos. En ese momento, los sospechosos aparentemente realizaron varios disparos en su contra y uno de los proyectiles lo impactó en el abdomen.
Tras el ataque, los dos hombres huyeron del lugar a bordo de la motocicleta.
El joven fue trasladado inicialmente al Hospital San Carlos para recibir atención médica y posteriormente fue remitido al Hospital México.
De momento, el caso permanece bajo investigación del OIJ, que busca determinar las circunstancias del ataque y dar con los responsables.