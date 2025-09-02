Cinco hombres enfrentarán a la justicia en el Tribunal Penal de Limón por el delito de tentativa de homicidio en perjuicio de tres oficiales de la Fuerza Pública.

Los imputados son dos hombres de apellido Walker y otros identificados como Fernández, Moss y Miralles.

Según la acusación del Ministerio Público, el hecho ocurrió el 2 de mayo del 2024 en las cercanías de un salón comunal en Limón. Ese día, las oficiales de apellidos Rodríguez, Acuña y Hernández atendían la escena de un doble homicidio cuando recibieron información de que varios hombres armados huían por el sector de Cieneguita en una lancha.

Las oficiales se trasladaron al lugar e intentaron detener a los sospechosos, quienes presuntamente abrieron fuego en múltiples ocasiones contra ellas. Las policías repelieron el ataque con sus armas de reglamento, evitando ser impactadas.

El juicio determinará la responsabilidad de los cinco imputados en el ataque armado contra las tres oficiales.

Sobre los hechos

El 2 de mayo del 2024 se reportó un doble homicidio en Los Lirios, Limón. Las víctimas fueron Millán López, de 21 años, quien murió en el lugar, y Bell Rabb, de 24, fallecido en el hospital y quien era sospechoso del asesinato de una madre y su hija en Barrio Limoncito.

Durante la atención del caso, tres sujetos dispararon desde un manglar contra agentes del OIJ y oficiales de la Fuerza Pública. Los sospechosos intentaron huir; uno fue detenido en el sitio y dos más en Cieneguita.

Durante las diligencias judiciales, la policía decomisó un AK-47, tres pistolas calibre 9 mm, un rifle, un silenciador, chalecos antibalas, municiones, cocaína, radios de comunicación y una lancha que presuntamente usaron los sospechosos.