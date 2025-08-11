Al menos 3 sujetos asaltaron una propiedad en Quircot de Cartago, confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) a Grupo Extra.

En apariencia, los sujetos habrían ingresado y amordazado a los ocupantes que se encontraban en la vivienda en el momento de los hechos.

Además, los sospechosos presuntamente habrían sustraído varios artículos del interior de la casa, informaron las autoridades.

Según los cuerpos policiales, el suceso ocurrió entre las 12:00 p.m. y 12:30 p.m. de este lunes.

El caso se encuentra en investigación por parte de los agentes del OIJ de Cartago para esclarecer el hecho y dar con los sospechosos.