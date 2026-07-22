Un hombre de 38 años falleció la noche del martes tras ser víctima de una brutal golpiza en el sector de Tejarcillo de Alajuelita, informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

De acuerdo con las autoridades, el hecho fue reportado a las 7:15 p.m., cuando el ahora fallecido, de apellido Rojas, ingresó al Hospital San Juan de Dios con múltiples golpes en distintas partes del cuerpo.

“El incidente ingresa a las 7:15 de la noche del martes, cuando, en apariencia, el ahora fallecido, de apellido Rojas, de 38 años, ingresó a dicho centro médico luego de que, por razones que se investigan, varios sujetos presuntamente lo agredieran en vía pública en el sector de Tejarcillo”, indicó el OIJ.

El hombre fue declarado fallecido pocos minutos después de su ingreso al hospital.

El caso permanece bajo investigación para determinar el motivo de la agresión e identificar a los responsables.

El cuerpo fue remitido a la Morgue Judicial, donde se le practicará la autopsia para establecer la causa exacta de la muerte.