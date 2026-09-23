Sujetos en moto disparan y hieren a menor en parque

Fecha de publicación: 23 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 23 de septiembre de 2026

Un menor de 15 años resultó herido por arma de fuego la noche del martes, mientras se encontraba en un parque en vía pública, en el sector de Pocora de Guácimo, Limón.

De acuerdo con información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el hecho ocurrió aproximadamente a las 10:03 p. m.

En apariencia, el adolescente se encontraba en el parque cuando por el lugar habría circulado una motocicleta en la que viajaban dos sujetos.

Según la versión preliminar, los hombres habrían disparado en varias ocasiones y, por razones que aún se investigan, uno de los proyectiles impactó al menor en uno de sus pies.

Tras resultar herido, el adolescente fue trasladado a un centro médico para recibir atención.

El caso permanece bajo investigación del OIJ para esclarecer las circunstancias del ataque y determinar quiénes serían los responsables.