Sujetos en moto disparan a quemarropa contra víctimas en Limón

Dos personas a bordo de una motocicleta fueron atacadas a balazos por unos sujetos que también circulaban en una moto, la noche de este jueves en Limon Centro.

Foto corresponsal Raúl Cascante

Según reporte de la Cruz Roja Costarricense, el hecho ocurrió en el sector de El Parquecito Asís Esna. Al llegar la Benemérita, informan que una de las víctimas fue trasladada al centro médico por medios propios, mientras que la segunda víctima se encontraba fallecida en el sitio.

De momento se desconocen las causas del incidente. La escena quedó a cargo de las autoridades judiciales para el levantamiento del cuerpo.