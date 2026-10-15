Sujetos ejecutan violento rapto: OIJ libera video

Fecha de publicación: 15 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 15 de octubre de 2026

Agentes de la Sección de Delitos Contra la Integridad Física y Tránsito del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) recurren a la ciudadanía para identificar a un grupo de hombres sospechosos de cometer el delito de privación de libertad.

Los hechos bajo investigación ocurrieron durante las primeras horas de la madrugada del pasado 29 de abril en el sector de Villa Esperanza de Pavas, San José.

De acuerdo con las imágenes captadas por cámaras de seguridad de la zona, en la escena se observa el momento exacto en el que tres hombres abordan violentamente a la víctima y la suben por la fuerza a un automóvil para luego darse a la fuga.

A partir del análisis del material audiovisual, las autoridades judiciales lograron precisar las características físicas de uno de los sospechosos clave que aparece en la grabación:

Edad aproximada: Entre 25 y 30 años.

Entre 25 y 30 años. Contextura: Gruesa.

Gruesa. Rasgos particulares: Cabello corto y múltiples tatuajes visibles en diversas partes del cuerpo, especialmente en brazos y cuello.

Cabello corto y múltiples tatuajes visibles en diversas partes del cuerpo, especialmente en brazos y cuello. Vestimenta el día del ataque: Camiseta blanca con el número 47 estampado en el frente, pantaloneta y tenis.

El OIJ solicita a cualquier persona que reconozca a los involucrados en el video o que cuente con información certera para ubicarlos, comunicarse de inmediato a la línea telefónica confidencial 800-800-0645 o al WhatsApp del OIJ 8800-0645.