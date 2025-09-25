Agentes de la Fuerza Pública detuvieron a 4 personas tras un enfrentamiento armado en el sector de Upala la mañana de este jueves.

Las autoridades detallan que el hecho ocurrió cuando recibieron la alerta de una balacera en el centro del cantón y al llegar, uno de los sujetos dispara contra los oficiales al intentar escapar.

Fotografía cortesía MSP

Los oficiales capturaron a los sospechosos e inclusive les decomisó droga. Además, fueron víctimas de mordedura.

“En el lugar la Fuerza Pública localizó varias evidencias, entre estas 58 proyectiles calibre 9 m.m, un cargador largo, un cargador de caracol, 98.8 gramos de crack, dos radios portátiles de comunicación, un cargador de radio y un cuaderno de apuntes, todo lo cual fue remitido a la Fiscalía local, al igual que las cuatro personas aprendidas”, informó el Ministerio de Seguridad Pública.

De la misma forma, la Fuerza Pública logró encontrar en un basurero, cerca del sitio donde ocurrió el incidente, un bolso que contenía una pistola calibre 9 m.m y un cargador con 9 proyectiles del mismo calibre.

Fotografía cortesía MSP

Los detenidos, así como la evidencia, quedó a órdenes de la Fiscalía.

El subintendente René Tejada, jefe de la delegación distrital de Upala, dio más detalles de lo ocurrido: