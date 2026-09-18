Sujetos disparan a casa y desatan balacera contra policías

Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de septiembre de 2026

Una balacera entre sospechosos y oficiales de la Fuerza Pública terminó con dos personas detenidas y uno de los sujetos herido, la noche del jueves, en San Martín de Nicoya, Guanacaste.

De acuerdo con información oficial, la Fuerza Pública recibió una llamada anónima que alertaba sobre dos hombres que, en apariencia, disparaban contra una vivienda en ese barrio.

Los oficiales desplegaron un operativo de búsqueda y localizaron a los sospechosos cuando viajaban en una motocicleta por las cercanías del sector. Al notar la presencia policial, ambos habrían intentado escapar a gran velocidad.

Según Fuerza Pública, durante la persecución uno de los sujetos disparó en varias ocasiones contra la unidad policial, por lo que los oficiales accionaron sus armas de reglamento.

Producto del intercambio de disparos, uno de los sospechosos, de apellido Espinoza, resultó herido en una mano. Mientras intentaban escapar, los dos hombres colisionaron de costado contra una patrulla que les cerraba el paso.

En el momento de la detención, cerca de 30 vecinos se habrían presentado en el sitio e intentaron impedir la detención. Espinoza fue trasladado en un vehículo particular a un centro médico, donde permanece bajo custodia policial.

El segundo sospechoso, de apellido Guzmán, fue detenido en el lugar.

La Fuerza Pública informó que Espinoza cuenta con antecedentes por extorsión, robo agravado y tentativa de homicidio, mientras que Guzmán registra un expediente por robo agravado y agresión con arma.

Durante el operativo, los oficiales decomisaron un arma de fuego, un cargador y municiones. El caso quedó en manos de la Policía Judicial, que realizará las investigaciones correspondientes.