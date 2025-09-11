La Policía Profesional de Migración detuvo a 2 costarricenses, de apellidos Espinoza y Mejía, señalados como responsables de cobrar ₡10 mil colones por persona migrante para ingresarlos de manera irregular al país.

La captura se realizó en México de Upala, Alajuela, durante un operativo de la Gestión de Investigaciones, Análisis e Inteligencia Policial, en coordinación con la Oficina Regional Policial de Upala y bajo la dirección de la Fiscalía de Upala.

Foto: Policía de Migración.

Las investigaciones determinaron que los sospechosos se dedicaban a captar, encubrir y trasladar migrantes nicaragüenses desde un puesto fronterizo no habilitado hasta la terminal de buses de Upala, cobrando el monto señalado a cada persona.

Comisionado Óscar Jiménez Alvarado Director Policía Profesional de Migración.

En el momento de la detención, los oficiales interceptaron a los hombres cuando viajaban en un vehículo con 2 migrantes, a alta velocidad, para evadir la acción policial, exponiendo tanto la vida de las víctimas como la seguridad ciudadana.

Foto: Policía de Migración.

Espinoza y Mejía fueron trasladados a los Tribunales de Justicia en Ciudad Quesada, donde se definirá su situación jurídica.