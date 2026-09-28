Sujetos balean soda y dejan tres heridos, entre ellos una menor

Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 28 de septiembre de 2026

Una balacera registrada la noche de este domingo en una vivienda que también funciona como soda dejó tres personas heridas, entre ellas una menor de edad, en Paso Canoas, cantón de Corredores, Puntarenas.

De acuerdo con información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el ataque ocurrió minutos antes de las 11:30 p.m.

Las víctimas se encontraban dentro del inmueble cuando, en determinado momento, varios sujetos que aparentemente viajaban en un vehículo pasaron por el lugar y dispararon hacia el interior.

Producto del ataque resultaron heridos dos hombres y una menor de edad.

Uno de los heridos fue identificado con el apellido García, de 24 años, quien presentaba impactos de bala en abdomen, tórax, zona pélvica, pierna izquierda, brazo izquierdo y cuello.

El segundo hombre es de apellido Sánchez, de nacionalidad panameña, quien sufrió heridas en el glúteo, rostro y tórax.

Por su parte, la menor resultó herida en la rodilla izquierda.

Los tres fueron trasladados a un centro médico para recibir atención.

Encuentran vehículo quemado

Agentes judiciales inspeccionaron la escena y localizaron varios indicios balísticos, los cuales serán remitidos a los laboratorios de Ciencias Forenses para su respectivo análisis.

Además, en barrio El Triunfo las autoridades ubicaron un vehículo incendiado que, de manera preliminar, se presume habría sido utilizado por los sospechosos para cometer el ataque.

El OIJ mantiene las investigaciones para determinar el móvil de la balacera e identificar a los responsables.