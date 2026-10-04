Sujetos atacan a joven de 19 años cuando ingresaba a su casa

Fecha de publicación: 4 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 4 de octubre de 2026

Un joven de apellido Chaves, de 19 años, perdió la vida tras ser atacado a balazos al momento de ingresar a su vivienda en el sector de Espíritu Santo, en Esparza.

De acuerdo con las autoridades, el incidente ocurrió a eso de las 12:11 a.m, cuando la víctima se encontraba ingresando a su casa y dos sujetos lo venían siguiendo, siendo que ingresaron a la misma y, sin mediar palabra alguna, le dispararon en múltiples ocasiones, causándole la muerte en el sitio.

Los sospechosos huyeron del lugar.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se apersonó al lugar para el levantamiento del cuerpo y la respectiva investigación para dar con los responsables.