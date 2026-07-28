Sujetos asaltan a peatón en parada de bus: OIJ comparte video

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) difundió un video en el que aparecen tres hombres sospechosos de cometer un violento asalto a un peatón en Mata de Plátano de Goicoechea, con el objetivo de que la ciudadanía ayude a identificarlos.

La investigación es desarrollada por agentes de la Sección de Asaltos, quienes vinculan preliminarmente a los sujetos con un robo agravado ocurrido el 22 de abril de 2026, aproximadamente a las 5:34 a. m.

De acuerdo con el OIJ, la víctima se encontraba en una parada de autobús cuando fue abordada por los tres individuos, quienes presuntamente la intimidaron para despojarla de sus pertenencias.

En las imágenes se observa a los sospechosos cruzando una calle antes de acercarse al sitio donde ocurrió el asalto.

Las autoridades describieron al primer sospechoso como un hombre de contextura delgada, tez morena, cabello corto, quien vestía pantalón de mezclilla celeste rasgado en las rodillas, sudadera negra, tenis blancos y llevaba un bulto negro.

El segundo sujeto también es de contextura delgada, tez morena, con barba tipo candado y pómulos pronunciados. Vestía pantalón de mezclilla gris desgastado, camiseta negra y tenis blancos.

El tercer sospechoso es de contextura gruesa, con abdomen prominente. Vestía completamente de negro, portaba una gorra, tenis blancos con negro y un bulto negro.

Según el OIJ, los tres tendrían una estatura de entre 1,65 y 1,75 metros.

Las autoridades solicitan a cualquier persona que reconozca a alguno de los hombres o tenga información sobre su paradero comunicarse de forma confidencial al 800-8000-645, línea del Centro de Información Confidencial del OIJ.