Sujetos armados asaltan supermercado: momento quedó grabado

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicitaron la colaboración de la ciudadanía para identificar a un hombre que figura como sospechoso de participar en un violento asalto ocurrido en un supermercado de San Rafael de Alajuela.

De acuerdo con la investigación, los hechos se registraron el 23 de febrero de 2026, aproximadamente a las 5:00 a. m., en un comercio ubicado en calle Potrerillos.

Según la información preliminar, el sospechoso habría ingresado al establecimiento junto a otros sujetos armados. Una vez dentro, presuntamente intimidaron al colaborador del supermercado y sustrajeron varios artículos del local antes de darse a la fuga.

Como parte de las diligencias, el OIJ difundió un video en el que se observa a uno de los presuntos involucrados, con el objetivo de que la población pueda aportar información que permita identificarlo.

El hombre requerido es de contextura gruesa y, al momento del asalto, vestía una gorra, un suéter aparentemente de la marca New Balance, un bolso de espalda, un pantalón de mezclilla y zapatos tipo tenis.

Las autoridades piden a cualquier persona que reconozca al sospechoso o tenga información sobre su identidad o paradero comunicarse de forma confidencial al 800-8000-645, correspondiente al Centro de Información Confidencial del OIJ.