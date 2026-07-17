El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) investiga el robo de un cabezal cargado con neumáticos, luego de que delincuentes armados interceptaran al conductor, lo amarraran y lo abandonaran en Alajuela. Horas después, el vehículo fue hallado en Circunvalación Norte gracias al sistema de rastreo GPS de la empresa.

De acuerdo con el OIJ, el hallazgo del cabezal se reportó alrededor de las 5:00 a. m. de este viernes en las cercanías de León XIII, sobre Circunvalación Norte, luego de que la empresa propietaria lograra ubicarlo mediante el dispositivo de geolocalización instalado en el vehículo.

Foto: Randall Sandoval.

La Fuerza Pública verificó la ubicación y posteriormente dio aviso a los agentes judiciales, quienes realizaron las diligencias correspondientes en el sitio.

El conductor relató en exclusiva a Grupo Extra que fue abordado por 3 sujetos armados. Según su versión, los delincuentes lo redujeron, le amarraron los pies, le cubrieron el rostro y posteriormente lo lanzaron a un charral en las cercanías de El Coyol de Alajuela.

Foto: Randall Sandoval.

Tras lograr ponerse a salvo, el hombre acudió a interponer la denuncia ante el OIJ de Alajuela, delegación que asumió la investigación del caso.

Según la información preliminar, el contenedor transportaba neumáticos, aunque las autoridades continúan verificando si la carga fue sustraída o cuál fue su destino tras el asalto.

Foto: Randall Sandoval.

El OIJ indicó que las investigaciones continúan para identificar a los responsables y determinar la ruta que siguieron luego de cometer el robo, un delito que en los últimos meses ha afectado al sector del transporte de carga en distintos puntos del país.

Mientras tanto, las autoridades judiciales mantienen abiertas las diligencias para esclarecer lo ocurrido y dar con el paradero del contenedor y de los responsables del violento asalto.