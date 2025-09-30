Un hombre fue atacado a balazos la noche del lunes en el sector de Chacarita, Puntarenas, específicamente en el sector conocido como Valle Azul.

El suceso fue confirmado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quienes destacaron que recibieron la alerta pasadas las 10:00 p.m.

Según destacan, la víctima se encontraba frente a su vivienda en vía pública, cuando llegaron al menos 5 sujetos armados.

La víctima intentó huir del sitio, pero los sospechosos dispararon y lo hirieron en el tórax.

El masculino, de apellido Castillo de 38 años, fue trasladado al Hospital Monseñor Sanabria.

En el sitio se recolectaron indicios balísticos que fueron enviados a los laboratorios forenses.

El caso continúa en investigación.