Oficiales de la Fuerza Pública detuvieron a 2 hombres identificados con los apellidos García y Bogantes, luego de que presuntamente robaran en un centro comercial en Guápiles.

El hecho se dio en el marco de un patrullaje rutinario y operativo de control territorial, cuando un ciudadano alertó a los oficiales sobre movimientos sospechosos en las inmediaciones de un establecimiento de la zona.

Sospechosos de robo en centro comercial. Fotos: MSP.

Al llegar al sitio, los policías observaron a 2 individuos que huían del lugar, dejando un vehículo abandonado. De inmediato solicitaron apoyo a la Fuerza de Tarea del sector, lo que permitió montar un cerco y lograr la captura de ambos sospechosos.

En la revisión del vehículo las autoridades hallaron diversos artículos sustraídos del local, mientras que dentro del establecimiento los oficiales localizaron al guarda de seguridad amordazado.

El comisionado Freddy Guillén, director de Operaciones de la Fuerza Pública, explicó que la rápida reacción policial fue clave para frustrar el robo.

“Al dirigirse la unidad al sitio logran observar dos sujetos que salen huyendo, dejando abandonado un vehículo. Se pide colaboración a la fuerza de tarea del sector y se logra la aprehensión de estos dos tipos. Al hacer la revisión del vehículo se encuentran artículos varios que habían sustraído de este centro comercial y al ingresar se encuentra al guarda amordazado”.

El caso fue coordinado con el Ministerio Público, que recibió a los detenidos junto con las pruebas recabadas en la escena.