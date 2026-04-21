Sujetos alquilaban hasta covacha en Hatillo 1

Marcelo Solano, director de la Policía Municipal de San José, informó que durante labores policiales realizadas en la margen del río María Aguilar, en el sector de Hatillo 1, ubicaron una covacha con el rótulo de “Se alquila”.

Las autoridades señalaron que en el lugar han desarrollado intervenciones durante los últimos 15 días como parte de operativos de control en la zona.

“Ya la estructura (covacha) se derribó y maquinaria municipal realizó la limpieza, pero esto muestra la dinámica económica que existe entre personas adictas a las drogas y otras que se aprovechan de esa situación para generar ingresos como este”, explicó Solano.

El jerarca añadió que este tipo de estructuras improvisadas destinadas al arrendamiento es frecuente en ese sector.