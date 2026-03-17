Sujeto utilizó tarjeta robada y quedó grabado en video

En San Sebastián, en San José

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La Sección de Robos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), solicita colaboración a la ciudadanía para identificar al hombre que aparece en el video, ya que figura como sospechoso del delito de robo.

Los hechos ocurrieron el pasado 14 de enero del 2026 a eso de las 8:20 p.m. en San Sebastián en San José, cuando en apariencia el sospechoso utilizó una tarjeta para hacer compras en un local comercial, la cual aparentemente fue robada a la persona ofendida por medio de la tacha de su vehículo.

Video: OIJ

Características del sospechoso:

  • Entre 25 y 30 años aproximadamente.
  • Contextura media.
  • Tez blanca.
  • Cabello corto color negro.
  • De 1.70 metros de estatura aproximadamente.
  • Vestía camiseta color negro con estampado de colores y pantalón color gris.

El OIJ pide a la población que cualquier información que pueda brindar de manera confidencial es indispensable que se comunique al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.