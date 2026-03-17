Sujeto utilizó tarjeta robada y quedó grabado en video

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

La Sección de Robos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), solicita colaboración a la ciudadanía para identificar al hombre que aparece en el video, ya que figura como sospechoso del delito de robo.

Los hechos ocurrieron el pasado 14 de enero del 2026 a eso de las 8:20 p.m. en San Sebastián en San José, cuando en apariencia el sospechoso utilizó una tarjeta para hacer compras en un local comercial, la cual aparentemente fue robada a la persona ofendida por medio de la tacha de su vehículo.

Video: OIJ

Características del sospechoso:

Entre 25 y 30 años aproximadamente.

Contextura media.

Tez blanca.

Cabello corto color negro.

De 1.70 metros de estatura aproximadamente.

Vestía camiseta color negro con estampado de colores y pantalón color gris.

El OIJ pide a la población que cualquier información que pueda brindar de manera confidencial es indispensable que se comunique al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.