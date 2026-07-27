Sujeto usó violencia física e intimidación para abusar de niña

Un hombre de apellido Marín fue condenado a 24 años de prisión tras ser declarado culpable de cometer dos delitos de violación en perjuicio de una niña, informó la Fiscalía Adjunta de Alajuela.

La sentencia fue dictada por el Tribunal Penal de Alajuela, luego de que el Ministerio Público demostrara la responsabilidad del imputado en los hechos.

De acuerdo con la acusación, las agresiones ocurrieron en setiembre del 2025 en San Antonio del Tejar, Alajuela. La investigación estableció que la menor se encontraba en la vivienda del ahora sentenciado cuando este, presuntamente mediante violencia física e intimidación, cometió los abusos sexuales.

Mientras la sentencia adquiere firmeza, Marín deberá permanecer en prisión preventiva, según dispusieron las autoridades judiciales.