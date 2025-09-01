La Policía de Fronteras decomisó este fin de semana un cargamento de combustible que era transportado presuntamente de forma irregular en la zona de Boca San Carlos en la frontera norte.

De acuerdo con las autoridades, el hallazgo ocurrió durante un patrullaje en el sector de Delta Costa Rica, cuando los oficiales interceptaron un vehículo de carga liviana que trasladaba 10 recipientes plásticos tipo pichinga con aproximadamente 240 litros de gasolina plus.

Sospechoso de transporte ilegal de combustible. Foto: MSP.

El conductor, un costarricense de apellido Chavarría, fue aprehendido y quedó a la orden de la Fiscalía de San Carlos, mientras que el combustible fue entregado a la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) para el debido manejo.

Sospechoso de transporte ilegal de combustible. Foto: MSP.

Las autoridades recordaron que este tipo de acciones forman parte de los operativos preventivos en el cordón fronterizo norte.