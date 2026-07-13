Sujeto se roba bicicleta en iglesia y es captado caminando minutos antes

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicitó la colaboración de la ciudadanía para identificar a un hombre que figura como sospechoso de un robo ocurrido en el centro de Liberia, Guanacaste.

De acuerdo con la Delegación Regional de Liberia, los hechos se registraron el pasado 24 de mayo de 2026, aproximadamente a las 4:00 p.m., cuando el sospechoso habría ingresado al parqueo de una iglesia y sustraído una bicicleta que se encontraba estacionada.

Según la información judicial, el hombre captado por las cámaras de seguridad es de piel morena clara, contextura gruesa y, al momento de los hechos, vestía pantaloneta negra, camiseta negra y tenis blancos.

Los agentes judiciales mantienen abierta la investigación y solicitan a cualquier persona que reconozca al sospechoso o tenga información sobre su identidad comunicarse de forma confidencial al teléfono 800-8000-645, correspondiente al Centro de Información Confidencial del OIJ.