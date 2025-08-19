El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicitó la colaboración ciudadana para identificar a una persona que figura como sospechoso de un delito de robo.

Los hechos tuvieron lugar el 25 de mayo de 2025, a las 2:09 a.m., en Goicoechea, San José.

El sospechoso, al parecer, ingresó a un edificio con varios consultorios y sustrajo una pantalla y un coffee maker.

El sospechoso:

Es un hombre de contextura delgada .

de contextura . Vestía suéter, pantaloneta y tenis.

Utilizaba gorra.

Tiene tatuajes en la parte posterior de la mano derecha y en el antebrazo izquierdo.

Cualquier información que pueda ayudar a identificar a este hombre es fundamental y puede ser comunicada de forma confidencial.

Las personas pueden llamar al teléfono 800-8000645. También pueden enviar un mensaje de WhatsApp al 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.