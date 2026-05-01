Sujeto quedó grabado robando un artículo de una tienda

La Sección de Hurtos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), solicita colaboración a la ciudadanía para identificar al hombre que se observa en el video, ya que figura como sospechoso del delito de Hurto.

Los hechos ocurrieron el pasado 15 de enero del 2026 a las 5:17 p. m. en el distrito Catedral, en San José, cuando en apariencia el sospechoso ingresó a una tienda y al parecer se llevó una pieza de artesanía que se encontraba en exhibición.

Características del sospechoso:

Hombre, vestía jacket color negro con mangas color blanco y líneas negras, jeans oscuros, tenis color rojo oscuro y utilizaba un bulto color negro.

Agentes judiciales piden a la población que cualquier información que pueda brindar de manera confidencial es indispensable que se comunique al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.