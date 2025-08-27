El Organismo Investigación Judicial (OIJ) solicitó colaboración a la ciudadanía para identificar a un hombre sospechoso del delito de Hurto.

En apariencia, el sospechoso realizó compras en varios locales comerciales, al parecer con una tarjeta hurtada.

Descripción del sujeto:

Masculino, contextura delgada, tez morena, vestía camiseta color negro, jeans color azul, tenis color negro y utilizaba gorra color blanco con negro.

Los hechos ocurrieron el 27 de mayo del 2025 a las 12:00 a.m. en Santa Ana en San José.

Cualquier información, las autoridades destacaron que se pueden comunicar al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.